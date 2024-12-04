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        Ayancık'ta "Mutlu Çarşamba" etkinliği düzenlendi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik "Mutlu Çarşamba" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:09 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:18
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        Ayancık'ta "Mutlu Çarşamba" etkinliği düzenlendi
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik "Mutlu Çarşamba" etkinliği düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mutlu Çarşamba projesi kapsamında Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi’nde yapılan etkinlikte, sportif faaliyetlerin yanı sıra ok atma ve floor curling yarışmaları düzenlendi.

        Her hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyalleşmeleri hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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