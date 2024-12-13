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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:38 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:47
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince Boyabat'ta bir araca operasyon düzenlendi.

        Araçta ve içinde bulunan 3 zanlının üzerlerinde yapılan aramalarda, 109 gram uyuşturucu, 2 bıçak ve muşta ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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