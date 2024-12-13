Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince Boyabat'ta bir araca operasyon düzenlendi.

Araçta ve içinde bulunan 3 zanlının üzerlerinde yapılan aramalarda, 109 gram uyuşturucu, 2 bıçak ve muşta ele geçirildi.