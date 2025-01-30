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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:41 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:41
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkeli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 kök kenevir bitkisi ile birer av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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