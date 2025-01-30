Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 kök kenevir bitkisi ile birer av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkeli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.