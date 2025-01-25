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        Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 23:00 Güncelleme: 25.01.2025 - 23:00
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        Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.G'nin (25) kullandığı 41 AFS 478 plakalı motosiklet, Çamlıca Mahallesi Işıklar mevkisindeki kavşakta N.G. yönetimindeki 57 T 3004 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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