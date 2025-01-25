Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, H.G'nin (25) kullandığı 41 AFS 478 plakalı motosiklet, Çamlıca Mahallesi Işıklar mevkisindeki kavşakta N.G. yönetimindeki 57 T 3004 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.