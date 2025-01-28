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        Sinop'ta 2024'te kaçak avcılara 230 bin 347 lira para cezası verildi

        Sinop'ta, geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 33 kişiye 230 bin 347 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:03
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        Sinop'ta 2024'te kaçak avcılara 230 bin 347 lira para cezası verildi
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        Sinop'ta, geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 33 kişiye 230 bin 347 lira idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda 2024 yılında yasa dışı avcılığı önleme çalışmaları çerçevesinde 950 denetim yapıldı.

        Söz konusu denetimlerde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 33 kişiye 230 bin 347 lira idari para cezası verildi.

        Doğada bitkin veya yaralı olarak bulunarak Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 130 yaban hayvanı ise tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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