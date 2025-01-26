Boyabat Belediyesi Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı

Boyabat ilçesinde belediye tarafından Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva ikram edildi.

Boyabat Belediyesi tarafından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eski hükümet konağı önünde stant açılarak, vatandaşlara helvası ikram edildi ve kandilleri kutlandı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Birliktelik ve paylaşımlarımızın artmasına vesile olan, sevgi ve hoşgörü gibi değerlerimizi bize daha fazla hissettiren mübarek günlerimiz olan Miraç Kandili'ni kutluyor, tüm vatandaşlarımıza başta sağlık olmak üzere huzurlu mutlu, bereketli günler diliyorum." ifadelerini kullandı.