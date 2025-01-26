Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat Belediyesi Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı

        Boyabat ilçesinde belediye tarafından Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:14 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat Belediyesi Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı
        ABONE OL

        Boyabat ilçesinde belediye tarafından Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva ikram edildi.

        Boyabat Belediyesi tarafından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eski hükümet konağı önünde stant açılarak, vatandaşlara helvası ikram edildi ve kandilleri kutlandı.

        Belediye Başkanı Hasan Kara, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Birliktelik ve paylaşımlarımızın artmasına vesile olan, sevgi ve hoşgörü gibi değerlerimizi bize daha fazla hissettiren mübarek günlerimiz olan Miraç Kandili'ni kutluyor, tüm vatandaşlarımıza başta sağlık olmak üzere huzurlu mutlu, bereketli günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın, Şam'a gitti
        MİT Başkanı Kalın, Şam'a gitti
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta 40 bin makaron ele geçirildi
        Sinop'ta 40 bin makaron ele geçirildi
        Sinop'ta DSİ selden etkilenen ırmaklardan 5 milyon metreküp malzeme tahliye...
        Sinop'ta DSİ selden etkilenen ırmaklardan 5 milyon metreküp malzeme tahliye...
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta, "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi" uyg...
        Sinop'ta, "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi" uyg...
        Boyabat'ta park halindeki araç yandı
        Boyabat'ta park halindeki araç yandı