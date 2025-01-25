Sinop'ta DSİ selden etkilenen ırmaklardan 5 milyon metreküp malzeme tahliye etti

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU- Sinop'ta 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen ırmaklardan Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince bugüne kadar 5 milyon metreküp malzeme tahliyesi gerçekleştirildi.

Kentte 11 Ağustos 2021'de yaşanan ve 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sel felaketinden etkilenen Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bölgede DSİ ekiplerince bir yandan ırmak yataklarında genişletme ve temizlik çalışması yürütülüyor, bir yandan da yeni felaketlerin yaşanmaması için taşkın kontrol tesisleri ve sel kapanları inşa ediliyor.

DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, AA muhabirine, iklim değişikliğiyle sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında selden kaynaklı taşkınların sıklıkla yaşanmaya başladığını söyledi.

Karadeniz'in coğrafi yapısı gereği bu tür taşkınların yaşanması muhtemel bölgelerden biri olduğuna dikkati çeken Çelik, DSİ olarak bu tür taşkınların yaşanmaması için gerekli önlemleri almada büyük gayret gösterdiklerini anlattı.

DSİ'nin taşkından kaynaklı yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara hazır olduğunu belirten Çelik, "Küresel ısınmayla Karadeniz'de su sıcaklığının 1 derece artması, taşkın felaketlerini artırdı. Daha önce yaşamadığımız taşkınları sıklıkla yaşamaya başladık. İspanya'da da benzer bir durum oldu, şehir taşkınları artmaya başladı." dedi.

- Yapılan sel kapanlarıyla taşkın kontrolünün sağlanması hedefleniyor

Çelik, 2021'deki taşkın felaketinin ardından DSİ'nin Türkiye'nin her noktasından Sinop'a makine, ekipman ve personel takviyesi yaparak, çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını dile getirerek, "Taşkından sonra yaklaşık 5 milyon metreküplük malzeme hareketini sadece kendi makinelerimizle yaptık. Bunun dışında yatırım programında devam eden taşkın kontrol tesislerimiz var. Bunların içinde tamamladıklarımız, Ayancık ve Türkeli'de devam etmekte olan sel kapanlarımız var. Sel kapanı dediğimiz sel barajlarımız, rüsubat hareketlerini tutmak için planladığımız büyük yapılar. Bunlarla taşkın kontrolünü sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

DSİ olarak sadece 2024 yılında taşkın felaketi yaşanan bölgelerde 301 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Haziran ve eylül ayları arası, Karadeniz için taşkın riski taşımaktadır. Yürütülen çalışmalar kapsamında üç taşkın yapımızı tamamladık, üçünün yapımı devam ediyor. Üçünü de yakın zamanda ihale edeceğiz. Ayancık ilçe merkezindeki sanayi sitesi kontrol duvar işini tamamladık. Ayancık Çayı yan kolları tersip bendimizi tamamladık. Tarakçı köyü Gebelit Deresi imalatlarımız devam ediyor. Burada aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından mahmuz yapısının çalışmaları devam ediyor. Onunla entegre olacak ve derenin ağzı da açılmış olacak. Taşkın sırasında denizden esen ters rüzgar ile karşılaştığımız durumlar da oluyor. Rüzgar, bariyer etkisi oluşturup derenin denize deşarjını etkiliyor. Mahmuzlar bu deşarjı kolaylaştırıyor, o açıdan önemsediğimiz yapılar."

Çelik, DSİ olarak bölgede pasif yapılar olarak değerlendirdikleri çok sayıda köprü imalatını da tamamladıklarını sözlerine ekledi.