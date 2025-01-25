Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta DSİ selden etkilenen ırmaklardan 5 milyon metreküp malzeme tahliye etti

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU- Sinop'ta 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen ırmaklardan Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince bugüne kadar 5 milyon metreküp malzeme tahliyesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta DSİ selden etkilenen ırmaklardan 5 milyon metreküp malzeme tahliye etti
        ABONE OL

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU- Sinop'ta 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen ırmaklardan Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince bugüne kadar 5 milyon metreküp malzeme tahliyesi gerçekleştirildi.

        Kentte 11 Ağustos 2021'de yaşanan ve 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sel felaketinden etkilenen Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Bölgede DSİ ekiplerince bir yandan ırmak yataklarında genişletme ve temizlik çalışması yürütülüyor, bir yandan da yeni felaketlerin yaşanmaması için taşkın kontrol tesisleri ve sel kapanları inşa ediliyor.

        DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, AA muhabirine, iklim değişikliğiyle sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında selden kaynaklı taşkınların sıklıkla yaşanmaya başladığını söyledi.

        Karadeniz'in coğrafi yapısı gereği bu tür taşkınların yaşanması muhtemel bölgelerden biri olduğuna dikkati çeken Çelik, DSİ olarak bu tür taşkınların yaşanmaması için gerekli önlemleri almada büyük gayret gösterdiklerini anlattı.

        DSİ'nin taşkından kaynaklı yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara hazır olduğunu belirten Çelik, "Küresel ısınmayla Karadeniz'de su sıcaklığının 1 derece artması, taşkın felaketlerini artırdı. Daha önce yaşamadığımız taşkınları sıklıkla yaşamaya başladık. İspanya'da da benzer bir durum oldu, şehir taşkınları artmaya başladı." dedi.

        - Yapılan sel kapanlarıyla taşkın kontrolünün sağlanması hedefleniyor

        Çelik, 2021'deki taşkın felaketinin ardından DSİ'nin Türkiye'nin her noktasından Sinop'a makine, ekipman ve personel takviyesi yaparak, çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını dile getirerek, "Taşkından sonra yaklaşık 5 milyon metreküplük malzeme hareketini sadece kendi makinelerimizle yaptık. Bunun dışında yatırım programında devam eden taşkın kontrol tesislerimiz var. Bunların içinde tamamladıklarımız, Ayancık ve Türkeli'de devam etmekte olan sel kapanlarımız var. Sel kapanı dediğimiz sel barajlarımız, rüsubat hareketlerini tutmak için planladığımız büyük yapılar. Bunlarla taşkın kontrolünü sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        DSİ olarak sadece 2024 yılında taşkın felaketi yaşanan bölgelerde 301 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

        "Haziran ve eylül ayları arası, Karadeniz için taşkın riski taşımaktadır. Yürütülen çalışmalar kapsamında üç taşkın yapımızı tamamladık, üçünün yapımı devam ediyor. Üçünü de yakın zamanda ihale edeceğiz. Ayancık ilçe merkezindeki sanayi sitesi kontrol duvar işini tamamladık. Ayancık Çayı yan kolları tersip bendimizi tamamladık. Tarakçı köyü Gebelit Deresi imalatlarımız devam ediyor. Burada aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından mahmuz yapısının çalışmaları devam ediyor. Onunla entegre olacak ve derenin ağzı da açılmış olacak. Taşkın sırasında denizden esen ters rüzgar ile karşılaştığımız durumlar da oluyor. Rüzgar, bariyer etkisi oluşturup derenin denize deşarjını etkiliyor. Mahmuzlar bu deşarjı kolaylaştırıyor, o açıdan önemsediğimiz yapılar."

        Çelik, DSİ olarak bölgede pasif yapılar olarak değerlendirdikleri çok sayıda köprü imalatını da tamamladıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta, "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi" uyg...
        Sinop'ta, "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi" uyg...
        Boyabat'ta park halindeki araç yandı
        Boyabat'ta park halindeki araç yandı
        Sinop'ta otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Gerze'de yeni otobüs terminali hizmete açıldı
        Gerze'de yeni otobüs terminali hizmete açıldı
        Sinop'ta üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Sinop'ta üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı