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        Sinop'ta görev başında kalp krizi geçiren polis memuru öldü

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde görevi sırasında kalp krizi geçiren polis memuru, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:56
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        Sinop'ta görev başında kalp krizi geçiren polis memuru öldü
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        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde görevi sırasında kalp krizi geçiren polis memuru, yaşamını yitirdi.

        Saraydüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Aykut Usta, görevi sırasında rahatsızlandı.

        Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Usta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Usta'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise Usta'nın vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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