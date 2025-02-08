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        Sinop'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 6 kanatlı hayvan telef oldu

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 tavuk ile bir horoz sahipsiz köpekler tarafından telef edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:32 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:36
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        Sinop'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 6 kanatlı hayvan telef oldu
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 tavuk ile bir horoz sahipsiz köpekler tarafından telef edildi.

        İlçe merkezi Gökdere Mahallesi’nde yaşayan Ahmet ve Şükriye Saka Özcan’ın bahçesine giren sahipsiz köpekler, kümeste bulunan kanatlı hayvanlara saldırdı.

        Köpeklerin saldırdığı 5 tavuk ile bir horoz ev sahiplerinin müdahalesine rağmen telef oldu.

        Şükriye Saka Özcan, AA muhabirine, köpeklerin daha önce de 12 yaşındaki kızlarına saldırarak yaraladıklarını söyledi.

        Emniyet ve belediyeye gerekli şikayetlerde bulunduklarını ancak henüz bir sonuç elde edemediklerini anlatan Özcan, şöyle konuştu:

        "Hobi niyetiyle farklı cinslerde tavuk, Hint horozu ve bıldırcın besliyorum. Bu sabah ezanla kalkıp kümeslerin kapılarını açtım. Eve gittikten bir süre sonra evin önündeki tavukların bağırış çağırışlarını duydum. Dışarı çıktığımda 5-6 köpek tavuklarımı ağızlarına almış götürüyorlardı. Hemen polisi ve belediyeyi aradım. Polislerimiz ve belediyeden bir veteriner geldi. Veteriner arkadaş sokak köpeklerinden birini yakalayıp götürdü. Polis arkadaşlarımız bizi dinledi burada incelemelerde bulundular. 'Mahalleli olarak şikayetçi olun' dediler."

        Özcan, sahipsiz köpeklerle ilgili artık yetkililerden bir çözüm beklediklerini vurgulayarak, "Sahipli ve sahipsiz köpekler çete gibi gruplar halinde geziyor. Akşam ezanından sonra sokağa çıkmaya korkuyoruz. 5 tavuk bir horozumu alıp götürdüler. Çocuklarımı sabahları okula gönderiyorum. Bu hayvanların tutup çocuğumun kafasını koparmayacağını nerden bileyim. Lütfen yetkililer buna bir çözüm bulsun. Sahipli ya da sahipsiz bu köpekler sokaklarda başıboş dolaşmasın." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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