Sinop'ta istinat duvarının çökmesinin ardından bir apartman ile bir ev tahliye edildi

Konutlarda ikamet eden 5 kişi, Kaymakamlık tarafından geçici olarak ilçedeki konaklama tesisine yerleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarının çökmesinin ardından 3 katlı apartman ile bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.