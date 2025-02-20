Sinop'ta istinat duvarının çökmesinin ardından bir apartman ile bir ev tahliye edildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarının çökmesinin ardından 3 katlı apartman ile bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarının çökmesinin ardından 3 katlı apartman ile bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Bölgede etkisini sürdüren kar ve sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki Camikebir Mahallesi’nde belediyeye ait istinat duvarında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çökmenin oluştuğu bölgede incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik önlemi aldı.
İncelemelerin ardından 3 katlı apartman ile bitişiğindeki tek katlı ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Konutlarda ikamet eden 5 kişi, Kaymakamlık tarafından geçici olarak ilçedeki konaklama tesisine yerleştirildi.
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