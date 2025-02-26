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        Sinop'ta 6 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi

        Sinop'ta, kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle 6 ilçede eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:47 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:47
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        Sinop'ta 6 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi
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        Sinop'ta, kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle 6 ilçede eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki soğuk havanın etkisini sürdürmesinin beklendiği vurgulandı.

        Açıklamada, bu sebeple kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmadan dolayı merkez ilçe ve Erfelek'te bazı okullarda, Gerze, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde ise taşımalı eğitime 27 Şubat Perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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