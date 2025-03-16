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        Sinop'ta TÜGVA tarafından iftar programı gerçekleştirildi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinop'ta iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 19:49 Güncelleme: 16.03.2025 - 19:57
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        Sinop'ta TÜGVA tarafından iftar programı gerçekleştirildi
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinop’ta iftar programı düzenlendi.

        TÜGVA Sinop Şubesi tarafından Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen programa, Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 81 ilinde gençlerle bir araya geldiklerini ve hayata geçirdikleri projelerle onların ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

        Gençlere bazen burs, bazen de yurt imkanı vererek konaklama imkanı sunduklarını vurgulayan Beşinci, şöyle konuştu:

        “Ama hiçbir zaman Kudüs’ü, Eren Bülbül kardeşimizi unutturmuyoruz. Dinsizleştirmeye karşı baş kaldırıyoruz. Milliyetsizleştirme ve cinsiyetsizleştirmeye karşı baş kaldırıyoruz. Bu bilinci, bu şuuru gençlere anlatıyoruz. Bu köklü medeniyetin, bu zengin toprakların fakir çocukları olmayı kabul etmiyoruz. Sözde medeni, özde barbar olan bu zihniyete karşı baş kaldırıyor, is kokmuş bu dünyaya iz bırakmak için mücadele ediyoruz.”

        Program sonunda Sinop TÜGVA Şubesi Başkanı Yusuf Çakır tarafından Beşinci’ye çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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