Durağan'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Sinop’un Durağan ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaymakamlık tarafından 125. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu’nda “Her Aileye Bir Fidan, Bir Orman” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Kaymakam Celal Güngör ve aileleriyle birlikte fidan dikimi yaptı.

Kaymakam Güngör, etkinliğe katılan ailelere teşekkür ederek, bir ömür sürecek bu anlamlı mirası hep birlikte büyüterek gelecek nesillere aktaracaklarını vurguladı.

Güngör, daha sonra öğrencilerle birlikte fidanları suladı.