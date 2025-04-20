Gerze Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Gerze ilçesindeki Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Sinop'un Gerze ilçesindeki Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Ameliyathane bölümünde, şofbenin elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Hastanenin ameliyathane bölümünde maddi hasar oluştu.
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