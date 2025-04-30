Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanının genişletildiği çalışmada, sahipsiz hayvanların daha güvenli ve sağlıklı koşullarda barınmaları hedefleniyor.

Sinop Valiliği tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesi artırılıyor.

Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesinin artırılması için çalışma başlatıldı.

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