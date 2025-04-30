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        Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesi artırılıyor

        Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesinin artırılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:17
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        Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesi artırılıyor
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        Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesinin artırılması için çalışma başlatıldı.

        Sinop Valiliği tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'nin kapasitesi artırılıyor.

        Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanının genişletildiği çalışmada, sahipsiz hayvanların daha güvenli ve sağlıklı koşullarda barınmaları hedefleniyor.

        Öte yandan, veteriner hekimler, barınaktaki hayvanların düzenli sağlık kontrollerini yaparak aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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