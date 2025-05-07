Türkeli'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi

–Sinop’un Türkeli ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Turhan köyündeki şenlikte, katılımcılara keşkek, börek ve tatlı gibi yöresel lezzetler ikram edildi.

Şenliğe katılan Kaymakam Safa Kahraman, burada yaptığı konuşmada, bu tür şenliklerin kültürel değerlerin yaşatılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Hıdırellez'in birlik ve beraberliğin, baharın ve bereketin simgesi olduğunu vurgulayan Kahraman, şöyle konuştu:

“Kültürel değerlerimizin yaşatılması ve bu tür geleneksel etkinliklerin sürdürülmesi son derece önemli. Hıdırellez, birlik ve beraberliğin, baharın ve bereketin simgesidir. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”