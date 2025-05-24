Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta Bilim ve Sanat Şenliği" düzenledi

        Boyabat'ta Bilim ve Sanat Merkezi tarafından "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta Bilim ve Sanat Şenliği" düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Boyabat'ta Bilim ve Sanat Merkezi tarafından "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Bi' Projem Var" etkinlikleri kapsamında Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Okullarımızın farklı alanlarda yaptıkları sanatsal, kültürel ve bilimsel her bir çalışma birbirinden değerlidir. Her deneme kıymetlidir. Denemeler her safhada daha ileriye giderek buluşlara, icatlara gider. Bu etkinlikler sayesinde öğretmen ve öğrencilerimiz heyecanlarını bizlerle paylaşıyor. Biz de mutlu oluyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve katılımcılar öğrenciler tarafından hazırlanan 122 proje, etkinlik, eğitsel oyun, bildiri ve faydalı modelleri inceleyerek bilgi aldı.

        Şenlik kapsamında, görsel sanatlar öğretmeni, karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu ve öğrencileri Defne Demirci, Asel Ada Olca, Sudem Duran, Vesile Ada Aktaş ve Feyza Osmanoğlu'nun ulusal ve uluslararası ödüllü 24 eserin yer aldığı karikatür sergisi de açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta yöresel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı
        Sinop'ta yöresel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı
        Sinop'ta "Geçmişten günümüze "Sinop Kırmızısı" temalı defile düzenlendi
        Sinop'ta "Geçmişten günümüze "Sinop Kırmızısı" temalı defile düzenlendi
        Gerze'de ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına kermes açıldı
        Gerze'de ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına kermes açıldı
        Coğrafi işaretli Sinop mantısı üniversite öğrencilerinin ellerinde lezzet b...
        Coğrafi işaretli Sinop mantısı üniversite öğrencilerinin ellerinde lezzet b...
        Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Boyabat'ta itfaiye personeline uygulamalı ilk müdahale eğitimi verildi
        Boyabat'ta itfaiye personeline uygulamalı ilk müdahale eğitimi verildi