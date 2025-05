Boyabat'ta Bilim ve Sanat Şenliği" düzenledi

Boyabat'ta Bilim ve Sanat Merkezi tarafından "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Bi' Projem Var" etkinlikleri kapsamında Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Okullarımızın farklı alanlarda yaptıkları sanatsal, kültürel ve bilimsel her bir çalışma birbirinden değerlidir. Her deneme kıymetlidir. Denemeler her safhada daha ileriye giderek buluşlara, icatlara gider. Bu etkinlikler sayesinde öğretmen ve öğrencilerimiz heyecanlarını bizlerle paylaşıyor. Biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve katılımcılar öğrenciler tarafından hazırlanan 122 proje, etkinlik, eğitsel oyun, bildiri ve faydalı modelleri inceleyerek bilgi aldı.

Şenlik kapsamında, görsel sanatlar öğretmeni, karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu ve öğrencileri Defne Demirci, Asel Ada Olca, Sudem Duran, Vesile Ada Aktaş ve Feyza Osmanoğlu'nun ulusal ve uluslararası ödüllü 24 eserin yer aldığı karikatür sergisi de açıldı.