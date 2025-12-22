Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta Filistin'e destek kermesi açıldı

        Sinop'ta Filistin halkı yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 15:35 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta Filistin'e destek kermesi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta Filistin halkı yararına kermes düzenlendi.

        Eğitim-Bir-Sen Sinop 2 No'lu Şubesi ile Tez-Koop-İş Sendikası Sinop Şubesi işbirliğinde Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde açılan kermeste, hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

        Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla açılan kermesten elde edilecek gelirin tamamı Filistin'e gönderilecek.

        Sinop Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, burada yaptığı konuşmada, ülke olarak her zaman Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

        Filistin'de bir insanlık dramı yaşandığını ve buna sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Taşdemir, "Bizler bu tür etkinliklerle Filistin'deki bu drama dikkat çekmeye devam edeceğiz. Toplumsal farkındalığın artmasına vesile olacağız. Kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Taşdemir, konuşmasının ardından beraberindeki akademisyenlerle kermesten alışveriş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        Sinop'ta eğitimde kaliteyi artıran sertifika programı
        Sinop'ta eğitimde kaliteyi artıran sertifika programı
        Sinop'ta yüzme heyecanı
        Sinop'ta yüzme heyecanı
        Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar'ın babası Bayram Acar son yolculuğuna uğ...
        Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar'ın babası Bayram Acar son yolculuğuna uğ...
        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta evinde dengesini kaybederek düşen yaşlı adam öldü
        Sinop'ta evinde dengesini kaybederek düşen yaşlı adam öldü
        Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi
        Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi