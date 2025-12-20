Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.K. (26) idaresindeki 57 ACB 468 plakalı motosiklet, Batur Caddesi'nde M.F'nin (22) kullandığı 34 NNR 441 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan N.H.B. (22) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.