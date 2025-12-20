Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 22:12 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:15
        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İ.K. (26) idaresindeki 57 ACB 468 plakalı motosiklet, Batur Caddesi'nde M.F'nin (22) kullandığı 34 NNR 441 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan N.H.B. (22) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

