        Sinop Haberleri

        Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 15:01 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:04
        Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hatice Z'nin (44) kullandığı 57 HC 342 plakalı otomobil, Ada Mahallesi Seyit Bilal Çıkmazı Sokak'ta bahçe duvarına çarptıktan sonra yolun karşısındaki ağaçlık alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

