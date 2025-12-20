Boyabat'ta "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programı düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programında özel bireyler ve aileleri bir araya geldi.

Boyabat Belediyesi ile Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğiyle fakülte bünyesindeki İbni Haldun Öğrenci Kulübü'nün özel bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik projesi kapsamında özel bireyler ve ailelerine yönelik "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programı gerçekleştirildi.

Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, özel bireylerin hayatın tüm alanlarına eşit koşullarda katılabilmesi, toplumsal yaşamda güçlü ve görünür şekilde yer alabilmesi için çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini söyledi.

İnşası tamamlanan "Alparslan Türkeş Parkı Çocuk Dünyası" projesinin kapsamını genişleterek içine özel bireylerin toplumla kaynaşabilmeleri adına "Boyabat Engelsiz Parkı'nı dahil ettiklerini anlatan Kara, "Ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Şu an son dokunuşlarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakında hizmete girecek. Şimdiden sizlere ve Boyabat'ımıza hayırlı olsun." dedi.