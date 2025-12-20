Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programı düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programında özel bireyler ve aileleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:45
        Boyabat'ta "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programı düzenlendi
        Sinop'un Boyabat ilçesinde "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programında özel bireyler ve aileleri bir araya geldi.

        Boyabat Belediyesi ile Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğiyle fakülte bünyesindeki İbni Haldun Öğrenci Kulübü'nün özel bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik projesi kapsamında özel bireyler ve ailelerine yönelik "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programı gerçekleştirildi.

        Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, özel bireylerin hayatın tüm alanlarına eşit koşullarda katılabilmesi, toplumsal yaşamda güçlü ve görünür şekilde yer alabilmesi için çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini söyledi.

        İnşası tamamlanan "Alparslan Türkeş Parkı Çocuk Dünyası" projesinin kapsamını genişleterek içine özel bireylerin toplumla kaynaşabilmeleri adına "Boyabat Engelsiz Parkı'nı dahil ettiklerini anlatan Kara, "Ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Şu an son dokunuşlarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakında hizmete girecek. Şimdiden sizlere ve Boyabat'ımıza hayırlı olsun." dedi.

        Daha sonra İŞKUR yetkilisi Mustafa Koç, fizyoterapist Esra Demirbaş, psikolojik danışman Ebrar Özboğa, dil ve konuşma terapisti Merve Dolunay tarafından özel bireyler ve ailelerine yönelik sunum gerçekleştirildi.

        Programda İbni Haldun Öğrenci Kulübü üyeleri de özel eğitim öğrencilerine yönelik gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

        Programa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Halil Alpay Öznazik de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

