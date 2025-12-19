Habertürk
        Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

        Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:19 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:19
        Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
        Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        M.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Keş köyü mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan S.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

