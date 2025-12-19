Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
M.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Keş köyü mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan S.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise gözaltına alındı.
