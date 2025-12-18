Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta hükümlüler kamu kurumlarında boya ve bakım çalışması yaptı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kamu yararına çalışma tedbiri kapsamında hükümlüler tarafından çeşitli kamu kurumlarında boya ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 17:20 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:20
        Boyabat'ta hükümlüler kamu kurumlarında boya ve bakım çalışması yaptı
        Sinop’un Boyabat ilçesinde kamu yararına çalışma tedbiri kapsamında hükümlüler tarafından çeşitli kamu kurumlarında boya ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

        Boyabat Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu, gazetecilere, denetimli serbestlik uygulamalarının temel amacının bireyleri topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

        Toplum yararını esas alan uygulama çerçevesinde hükümlülerin kamu kurumlarında boya ve bakım çalışması yaptıklarını vurgulayan Cemiloğlu, şöyle konuştu:

        "Toplum yararını esas alan uygulama çerçevesinde hükümlüler, okul ve kamu binalarında yürütülen boya faaliyetleriyle hem kamu hizmetlerine katkı sundu hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazandı. Kamu yararına çalışma tedbiri, hükümlülerimizin topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlarken aynı zamanda mesleki beceri ve iş disiplini kazanmalarına da katkı sunmaktadır. Bu çalışmalarla hem kamu kurumlarımız desteklenmekte hem de bireylerin topluma yeniden uyumu güçlendirilmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

