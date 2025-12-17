Sinop'ta gönüllü üniversite öğrencileri şehit mezarlarını temizledi

Sinop'ta bir grup üniversite öğrencisi, gönüllü olarak şehit mezarlarının temizliğini yaptı.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümünde eğitim gören bir grup öğrenci, gönüllülük dersi kapsamında şehit mezarlarını temizlemeye karar verdi.

Sinop Şehitliği'nde bir araya gelen öğrenciler, otları temizleyip şehit mezarlarını sildi, ardından şehitler için dua okudu.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yalçın Alcan, AA muhabirine, şehit mezarlarıyla ilgili yapılan bu çalışma talebinin öğrencilerden gelmesinin çok değerli olduğunu söyledi.

Gönüllülük esasıyla yapılan her işin kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Alcan, "Onlardan böyle bir talep geldi ve biz de çok memnun olduk. Farkındalık, gönüllülük çok önemli. Milli ve manevi değerler açısından bunlara ihtiyacımız var. İnşallah hep böyle devam eder. Çünkü şehitlerimize ne kadar şükretsek az kalır." diye konuştu.

Öğrencilerden Semih Samancı ise böyle anlamlı bir çalışmanın içinde yer almaktan dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.