        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta gönüllü üniversite öğrencileri şehit mezarlarını temizledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:45 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:45
        Sinop'ta gönüllü üniversite öğrencileri şehit mezarlarını temizledi
        Sinop'ta bir grup üniversite öğrencisi, gönüllü olarak şehit mezarlarının temizliğini yaptı.

        Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümünde eğitim gören bir grup öğrenci, gönüllülük dersi kapsamında şehit mezarlarını temizlemeye karar verdi.

        Sinop Şehitliği'nde bir araya gelen öğrenciler, otları temizleyip şehit mezarlarını sildi, ardından şehitler için dua okudu.

        Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yalçın Alcan, AA muhabirine, şehit mezarlarıyla ilgili yapılan bu çalışma talebinin öğrencilerden gelmesinin çok değerli olduğunu söyledi.

        Gönüllülük esasıyla yapılan her işin kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Alcan, "Onlardan böyle bir talep geldi ve biz de çok memnun olduk. Farkındalık, gönüllülük çok önemli. Milli ve manevi değerler açısından bunlara ihtiyacımız var. İnşallah hep böyle devam eder. Çünkü şehitlerimize ne kadar şükretsek az kalır." diye konuştu.

        Öğrencilerden Semih Samancı ise böyle anlamlı bir çalışmanın içinde yer almaktan dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.

        Ülkenin geleceği olan gençler olarak milli ve manevi değerlere sahip çıkmayı kendilerine bir görev olarak gördüklerini anlatan Samancı, şöyle konuştu:

        "Bugün burada şehitliğimizin etrafını ve mezarların temizliğini yaptık. Bunların dışında dualarımızı edeceğiz. Şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onların bize emanet ettiği bu vatanı onlara yakışır şekilde korumaya devam edeceğiz. Bu düşünceyle arkadaşlarımla ders ödevimizi şehit mezarlarını temizleyerek yerine getirmek istedik."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

