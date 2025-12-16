Gerze'de Hazreti Mevlana 752. vuslat yıl dönümünde anıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde Hazreti Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Yıldız Büyüker, burada yaptığı konuşmada, Mevlana’nın insanı merkeze alan yaklaşımının genç nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür eden Büyüker, kültürel ve manevi programlara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Program, Kur’an-ı Kerim okunması, ilahilerin seslendirilmesi ve semazen gösterisi ile son buldu.

Programa, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Karaman, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.