        Sinop Haberleri

        Sinop'ta kar yağışı sonrası ormanlık alanlar dronla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:32 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:32
        Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Çatak köyü mevkisinde gürgen, kayın ve köknar ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu ormanlık alanda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

        Ormanın içinden kıvrılarak ilerleyen yol da manzaraya güzellik kattı.

        Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

