Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta şenlikte katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi

        Sinop Üniversitesince düzenlenen Balık Şenliği'nde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:13 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta şenlikte katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop Üniversitesince düzenlenen Balık Şenliği'nde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi.

        Üniversitenin Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlikte ızgaralarda pişirilen hamsilerin yanı sıra katılımcılara helva ikramında bulunuldu.

        Mehteran gösteresinin de yapıldığı şenlikte, öğrenciler ayrıca müzik eşliğinde eğlenme fırsatı buldu.

        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir şenlikte yaptığı konuşmada, üniversite olarak bilim üretirken, sosyal faaliyetleri de ihmal etmediklerini söyledi.

        Bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdikleri ve artık geleneksel hale getirdikleri Balık Şenliği'nin üniversite, şehir bütünleşmesine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Sinop Üniversitesi şehirle birlikte bu faaliyeti gerçekleştirirken aslında hedeflerini de gerçekleştirmiş oluyor. Bugün birlikteyiz, beraberiz. Arkadaşlarımız, gençlerimiz ikramları tadarken, bu festival ortamında onlarla birlik içinde olacağız. Umuyorum bu güzel etkinlik sınavlar öncesi öğrencilerimize moral ve motivasyon sağlayacaktır."

        Üniversite öğrencisi Şehmuz Şeker ise etkinlik sayesinde sınavlar öncesi stres attıklarını belirterek, "Finaller öncesi stres attık, güzel oldu. Daha önce hamsi yemiştim ama burada ilk kez yedim. Geçen sene palamut yapmışlardı. Bu yıl hamsi vardı. Gayet lezzetliydi, memnun kaldım." dedi.

        Öğrencilerden Leyla Çetin de festivalin kendileri açısından çok eğlenceli olduğunu anlatarak, "Çok eğlenceli ve keyifli bir festival. Hamsinin tadı da çok güzel. Arkadaşlarımız ile beraber burada çok eğlendik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        Sinop'ta üreticiye yüzde 100 hibeli makine desteği
        Sinop'ta üreticiye yüzde 100 hibeli makine desteği
        Sinop'ta işçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
        Sinop'ta işçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
        Sinop'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
        Sinop'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
        Gerze'de Hazreti Mevlana 752. vuslat yıl dönümünde anıldı
        Gerze'de Hazreti Mevlana 752. vuslat yıl dönümünde anıldı
        Sinop'ta kar yağışı sonrası ormanlık alanlar dronla görüntülendi
        Sinop'ta kar yağışı sonrası ormanlık alanlar dronla görüntülendi
        MIDVOLGA-2 hava muhalefetinden dolayı teknik kontrol sürecini bekliyor
        MIDVOLGA-2 hava muhalefetinden dolayı teknik kontrol sürecini bekliyor