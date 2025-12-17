Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta üreticilere 45 milyon liralık hibe desteği sağlandı

        Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere 45 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 16:29 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:29
        Sinop'ta üreticilere 45 milyon liralık hibe desteği sağlandı
        Proje çerçevesinde, alımı yapılan yüzde 100 hibeli 17 çapa ile 13 süt sağım makinesi düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı.

        Proje çerçevesinde, alımı yapılan yüzde 100 hibeli 17 çapa ile 13 süt sağım makinesi düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, kırsal kalkınmanın temel hedeflerinden birinin kadın üreticilerin ve ailelerin gelir düzeyini artırmak olduğunu söyledi.

        Amaçlarının kırsalda yaşayan vatandaşların hane gelirlerini yükseltmek olduğunu vurgulayan Özarslan, bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önemli desteklemeler yapıldığını dile getirdi.

        Üretimi güçlendirerek, ekonomik refahı tabana yaymanın önemine dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

        "Bu destekler bir araçtır ve üreticilerimizin hayatına doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda 2025 yılında Sinop genelinde yaklaşık 45 milyon liralık destek sağlandı. Gelecek yıl bu rakamı 65 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Teslim ettiğimiz bu makineler, özellikle küçük ölçekli işletmelerimiz için büyük önem taşımakta. Hem iş gücü tasarrufu sağlamakta hem de üretimde kalite ve hijyen standartlarını yükseltmek için önemli katkılar sunmaktadır."

        Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından çapa ve süt sağım makineleri üreticilere dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

