        Şehit yakınları ve gaziler Sinop'ta sanatla sosyalleşiyor

        Şehit yakınları ve gaziler Sinop'ta sanatla sosyalleşiyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta açılan model gemi ve kotra yapım kursuna katılan şehit yakınları ile gaziler, sanatla buluşarak sosyalleşme fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:05
        Şehit yakınları ve gaziler Sinop'ta sanatla sosyalleşiyor
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında Sinop'ta açılan model gemi ve kotra yapım kursu, şehit yakınları ve gaziler tarafından ilgi görüyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Sinop Huzurevi'nde açılan kursa 6'sı şehit yakını, 4'ü gazi olmak üzere 10 kişi katılıyor.

        Oluşturulan atölyede model gemi ve kotra yapımının inceliklerini öğrenen kursiyerler, üreterek sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok, AA muhabirine, bakanlıkları tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik başlatılan programı Sinop'ta uyguladıkları model gemi ve kotra yapımı kursuyla desteklediklerini söyledi.

        Huzurevinde kurdukları atölyede gaziler ve şehit yakınlarının model gemi ve kotra yapımını öğrendiğini belirten Özok, "Buradaki amacımız, gazi ve şehit yakınlarımızın sosyal yönden yaşama tutunmalarını sağlamak. En azından evdeki hayatlarının dışında da bir etkinlik alanı oluşturarak onları sosyal hayata dahil etmek." dedi.

        Kursa katılan gaziler ve şehit yakınlarının çok başarılı modeller ortaya çıkardıklarını vurgulayan Özok, 6 Mayıs 2026'da sona erecek kurs sonunda yapılan model gemi ve kotraların düzenlenecek etkinlikte sergileneceğini anlattı.

        - Şehit yakını ve gaziler bir arada olmaktan mutlu

        Terörle mücadele gazisi Seyfi Özdemir ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kendilerine yönelik hizmetinden son derece memnun olduklarını dile getirdi.

        Gaziler ve şehit yakınları olarak kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde açılan böyle bir kursa dahil olmaktan ve şehit yakınlarımızla birlikte olmaktan ötürü gurur içerisindeyiz. Kurs açılalı yaklaşık 4 ay oldu, iyi gidiyoruz. Hocamız da sağ olsun, bizimle çok alakalı. Sanatımızı icra etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

        Bu vatan için canlarını feda etmiş şehitlerin aileleriyle bir çatı altında olmanın tarifsiz bir duygu olduğuna işaret eden Özdemir, "Bu vatanın, kutsal bayrağımızın gölgesi altında bir araya geldik. Burada tekrar aile olmanın, birlikte olmanın, onlarla bir çatı altında olmanın huzur ve gururunu telaffuz edemiyorum. Bu tür etkinliklerin devamını da diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şehit annesi Nevin Yalçın da kursta hem yeni şeyler öğrendiklerini hem de aile ortamında bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını anlatarak, "Çok mutluyuz, huzur buluyoruz burada. Hocalarımız sağ olsun, yardımcı oluyor. Severek yapıyoruz işimizi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

