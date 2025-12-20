Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta evinde dengesini kaybederek düşen yaşlı adam öldü

        Sinop'ta evinde düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 20:50 Güncelleme: 20.12.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta evinde dengesini kaybederek düşen yaşlı adam öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta evinde düşen kişi hayatını kaybetti.

        Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Sami Demirci (77), evinin lavabosunda elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek düştü.

        Ailesinin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Demirci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Demirci'nin cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi
        Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi
        Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta tarihi yapılardaki ayet ve hadisler sergiyle gün yüzüne çıktı
        Sinop'ta tarihi yapılardaki ayet ve hadisler sergiyle gün yüzüne çıktı
        Sinop'ta yola dökülen kaygan madde zincirleme kazaya neden oldu
        Sinop'ta yola dökülen kaygan madde zincirleme kazaya neden oldu
        Şehit yakınları ve gaziler Sinop'ta sanatla sosyalleşiyor
        Şehit yakınları ve gaziler Sinop'ta sanatla sosyalleşiyor
        Boyabat'ta "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programı düzenlendi
        Boyabat'ta "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programı düzenlendi