Sinop'ta evinde dengesini kaybederek düşen yaşlı adam öldü
Sinop'ta evinde düşen kişi hayatını kaybetti.
Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Sami Demirci (77), evinin lavabosunda elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Ailesinin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Demirci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Demirci'nin cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
