Sinop'ta doğada bitkin bulunan kaplumbağa tedavi edildi

Burada veteriner hekimlerce kontrolden geçirilen kaplumbağa bir süre merkezde beslenerek salığına kavuşturuldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak tedavi edilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

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