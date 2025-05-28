Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sinop’ta, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Göktaş, programlarının ardından ilk olarak Sinop Valiliğini ziyaret etti.

Burada Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Göktaş, Valilik Şeref defterini imzaladı.

Kentteki çalışmalar hakkında Vali Özarslan’dan bilgi alan Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve partililerle bir araya gelen Göktaş, ardından bazı esnafı gezerek, vatandaşlara Aile Yılı kapsamında sağlanan desteklerle ilgili bilgiler verdi.