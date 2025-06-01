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        Sinop'ta gal arısı zararlısıyla mücadelede binlerce avcı böcek kullanılıyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Türkiye'nin sahip olduğu 28 bin hektar kestane ormanı varlığının 7 binini bünyesinde bulunduran Sinop'ta kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısıyla mücadele için 2022'den bugüne kadar 17 bin 699 avcı böcek doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:00
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        Sinop'ta gal arısı zararlısıyla mücadelede binlerce avcı böcek kullanılıyor
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        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Türkiye'nin sahip olduğu 28 bin hektar kestane ormanı varlığının 7 binini bünyesinde bulunduran Sinop'ta kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısıyla mücadele için 2022'den bugüne kadar 17 bin 699 avcı böcek doğaya salındı.

        Kentte ilk kez 2021 yılında Türkeli ilçesinde görülmeye başlanan, daha sonra bölgenin tamamındaki kestane ağaçlarına yayılan gal arısı zararlısıyla mücadele sürüyor.

        Kestane ağaçlarında sürgün, tomurcuk ve yapraklara zarar vererek ürün kaybına neden olan zararlıyla mücadele kapsamında Sinop Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen "torymus sinensis" isimli avcı böceklerin doğaya salınması çalışmaları devam ediyor.

        Gal arısı ve diğer zararlıların larvalarını tüketerek yayılımlarını engelleyen avcı böcekler, zararlıyla mücadelede etkin rol almayı sürdürüyor.

        Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, AA muhabirine, orman zararlılarına karşı üç türde mücadele yöntemi uyguladıklarını söyledi.

        Kestane gal arısıyla mücadeleyi biyolojik alanda yürüttüklerini vurgulayan Kalelioğlu, kentte ilk gal arısı zararlısının 2021 yılında tespit edildiğini dile getirdi.

        Tespitin yapılmasının hemen akabinde 2022 yılında laboratuvarda avcı böcek üretimine başlandığını belirten Kalelioğlu, şöyle devam etti:

        "2025 yılına kadar 17 bin 699 torymus sinensis dediğimiz yırtıcı böcek ürettik. Bu böcekleri kestane ormanlarının yoğun olduğu Türkeli, Ayancık ve Erfelek ormanlarında yaklaşık 270 hektarlık alana saldık. Yavaş yavaş da olumlu dönüşler alıyoruz ancak tam anlamıyla mücadelenin başarılı olduğunu tespit edebilmek için 5 ila 8 yıl geçmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sahadan, köylülerden olumlu sonuçlar almaya başladık ama tam anlamıyla başarılı olabildiğimizi söylemek için 2027-2028 yıllarını beklememiz gerekiyor."

        - Çam kese böceği zararlısına karşı calosoma üretimi yapılıyor

        Kalelioğlu, gal arısı zararlısının yanında ağaçları zayıf düşürerek gelişimlerini engelleyen çam kese böceğiyle mücadelenin de aralıksız olarak devam ettiğine dikkati çekerek, "Çam kese böceğine karşı en çok izlediğimiz yöntem, biyolojik mücadele. Bununla ilgili de üretimlerimiz devam ediyor. Yine 2022 yılından itibaren calosoma dediğimiz yırtıcı böcek üretimimiz var. Bugüne kadar 18 bin 850 calosoma üretimi yaparak sahaya saldık. Bununla ilgili her yıl zaten başarı oranımız ortaya çıkıyor. Mücadelemiz ilerleyen yıllarda da artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Kalelioğlu, calosomanın ana besin kaynağının çam kese böceklerinin tırtılları olduğunu, bu durumun zararlı böceğin yayılımına engel olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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