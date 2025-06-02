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        Sinop'ta öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:54 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:54
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        Sinop'ta öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Bi Projem Var" etkinlikleri kapsamında Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yemek yarışması gerçekleştirildi.

        Sekiz öğretmenin katıldığı yarışmada, katılımcılar hazırladıkları mantı, kebap ve Ankara tava gibi yemeklerle dereceye girmeye çalıştı.

        Jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucu Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Arif Çalım birinci olurken, Özel Boyabat Mektebim Koleji Ortaokulunda görevli öğretmen ikinci, Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulunda görevli öğretmeni Ceylan Nacak ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından katılım belgesi ve altın hediye edildi.

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