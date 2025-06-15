Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta "Bisiklete Biniyorum Camiye Gidiyorum" projesi sekiz yıldır devam ediyor

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin 8 yıldır yürüttüğü "Bisiklete Biniyorum Camiye Gidiyorum Projesi" bu yıl da uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta "Bisiklete Biniyorum Camiye Gidiyorum" projesi sekiz yıldır devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin 8 yıldır yürüttüğü "Bisiklete Biniyorum Camiye Gidiyorum Projesi" bu yıl da uygulandı.

        Okulun öğretmen ve öğrencileri ilçe jandarma ve emniyet müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde bu yıl Bağlıca köyünü ziyaret ederek, burada öğle ve ikindi namazlarını kılıp, ardından köydeki hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, köyü ve köy hayatını öğrenme fırsatı buldular.

        Öğrenciler, köy halkının ve Cami görevlisi hocanın ikramlarıyla yemeklerini yiyip, çeşitli oyun ve etkinliklerle güzel vakit geçirip, ikindi namazı sonrasında yine emniyet ve jandarma ekipleri eşliğinde ilçeye dönerek etkinliği tamamladılar.

        Okul Müdürü Halil Gündoğdu, projenin amacının öğrencilerin okulu sevme ve benimsemelerini, beden ve ruh dengesi içinde hem maddi hem manevi anlamda gelişmelerini sağlamak olduğuna işaret ederek, "Öğrencilerimizi sağlık konusunda bilinçlenme ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırma, zararlı alışkanlık ve davranışlardan uzak durmalarını, İmam Hatip Ortaokulu olarak dini bilgileri ve başta insanı kötülüklerden alıkoyan namaz bilincini gezerek ve eğlenerek kazanmalarını, yaşadıkları yakın çevreyi tanıma, doğayı sevme ve koruma duygularıyla büyüklerine saygı ve yaşlılara hürmet gibi erdemleri pekiştirmeyi sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

        Gündoğdu projelerini destekleyen Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve diğer kurum yetkililerine teşekkür, etti.

        Proje, 2023 yılında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Okulları arasında yapılan Başarılı Örnekler Yarışmasında Türkiye birincisi seçilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı

        Benzer Haberler

        Türkeli'de stadın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Türkeli'de stadın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
        Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
        Sinop'ta "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi
        Sinop'ta "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi
        Sinop'ta iki otomobilin tünelde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin tünelde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sinop'un uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla dünyaya tanıtılması h...
        Sinop'un uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla dünyaya tanıtılması h...
        Sinop'ta 100 öğrenci tarihi binada melodika dinletisi sundu
        Sinop'ta 100 öğrenci tarihi binada melodika dinletisi sundu