Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

        Sinop'tadüzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’tadüzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erfelek ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yapıldı.

        Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 2 tabanca fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 29 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Sinop'ta "Amatör Spor Haftası" açılış töreni yapıldı
        Sinop'ta "Amatör Spor Haftası" açılış töreni yapıldı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Sinop'ta "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta balıkçı tezgahları hamsiyle doldu
        Sinop'ta balıkçı tezgahları hamsiyle doldu
        Sinop'ta yunuslar dronla görüntülendi
        Sinop'ta yunuslar dronla görüntülendi
        Sinop'un Türkeli ilçesinde 3. Yaş Üniversitesi açılacak
        Sinop'un Türkeli ilçesinde 3. Yaş Üniversitesi açılacak