Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 2 tabanca fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 29 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

