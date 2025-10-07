Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze Kaymakamı Büyüker, köy yollarındaki çalışmaları inceledi

        Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakam Yıldız Büyüker, köylerde yürütülen yol yapım çalışmalarını incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:14 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze Kaymakamı Büyüker, köy yollarındaki çalışmaları inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakam Yıldız Büyüker, köylerde yürütülen yol yapım çalışmalarını incelendi.

        Büyüker, Yenikent ve Çeçe köylerini ziyaret ederek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Köy yollarının modernize edilmesinin önem taşıdığını belirten Büyüker, yatırımların hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağını hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını kaydetti.

        Büyüker, çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
        Sinop'ta "Amatör Spor Haftası" açılış töreni yapıldı
        Sinop'ta "Amatör Spor Haftası" açılış töreni yapıldı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Sinop'ta "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta balıkçı tezgahları hamsiyle doldu
        Sinop'ta balıkçı tezgahları hamsiyle doldu
        Sinop'ta yunuslar dronla görüntülendi
        Sinop'ta yunuslar dronla görüntülendi