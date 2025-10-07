Gerze Kaymakamı Büyüker, köy yollarındaki çalışmaları inceledi
Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakam Yıldız Büyüker, köylerde yürütülen yol yapım çalışmalarını incelendi.
Büyüker, Yenikent ve Çeçe köylerini ziyaret ederek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köy yollarının modernize edilmesinin önem taşıdığını belirten Büyüker, yatırımların hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağını hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını kaydetti.
Büyüker, çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
