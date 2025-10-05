Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta yunuslar dronla görüntülendi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde yunuslar dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 12:49 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:49
        Sinop'ta yunuslar dronla görüntülendi
        Sinop'un Türkeli ilçesinde yunuslar dronla görüntülendi.

        Balıkçı teknelerini takip eden yunuslar Türkeli Limanı'na yaklaştı.

        Yunusların su yüzeyine çıktıkları anlar AA muhabiri tarafından dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

