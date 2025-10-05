Sinop'ta yunuslar dronla görüntülendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde yunuslar dronla görüntülendi.
Balıkçı teknelerini takip eden yunuslar Türkeli Limanı'na yaklaştı.
Yunusların su yüzeyine çıktıkları anlar AA muhabiri tarafından dronla kaydedildi.
