Sinop'ta düzenlenen "Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

Sinop Buzluk Tabiat Parkı’nda bu yıl ikincisi düzenlenen "Kar Festivali"nde vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Durağan Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Kar Festivali"ne katılan her yaştan vatandaş, davul zurna eşliğinde oynadı. Çocuklar ise kayarak anın tadını çıkardı.

Birçok etkinliğin yapıldığı festivalde katılımcılara sucuk ekmek ikram edildi.

Durağan Kaymakamı Mücahit Ayan, festivalde yaptığı konuşmada, etkinliği organize eden Durağan Belediyesine teşekkür etti.

Soğuk kış günlerinde bu tür etkinliklerin vatandaşların sosyalleşmesi ve kaynaşması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ayan, herkese iyi eğlenceler diledi.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ise, festivalin geçen yıla göre daha kalabalık olduğunu söyledi.

Ermiş, etkinlik için herhangi bir tarih olmadığını kar yağdığı zaman buzlukta festivalin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Buradaki en büyük motivasyon kaynağımız halkımızın eğlendiğini, güldüğünü görmek bizim için eğlenceli bir hal alıyor. Hemşehrilerimizin mutluluğu bizi çok mutlu ediyor. Güzel bir organizasyon yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.