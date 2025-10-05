Sinop'ta "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi

Sinop'ta "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Uğur Mumcu Meydanı yakınında, Yetim Vakfı ve İHH tarafından "Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için çiziyoruz" konulu etkinlik için bir araya gelen onlarca çocuk, İsrail'in Gazze'deki zulmünü kınayan resimler çizdi.

İHH Sinop İl Başkanı Fatih Özcan, yaptığı açıklamada, katılımcılara teşekkür ederek, Gazze'de yaşanan acılara dikkati çekti.

Özcan, bu yıl etkinliğin ikincisini düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kent Meydanı'nda çocuklarımız için İsrail'e olan öfkemizi anlatmak amacıyla parşömen kağıtları hazırlayarak bir resim alanı oluşturduk. Çocuklarımız burada duygu ve düşüncelerini yansıtan resimler, çizimler yaparak buradan selam gönderiyorlar Gazze'deki kardeşlerine ve umudu aşılıyorlar. Asla vazgeçmeyeceklerini ifade ediyorlar. Biz bu vesile ile bu etkinliğe katılan tüm Sinoplulara ve güzel yürekli çocuklarımıza teşekkür ediyoruz."