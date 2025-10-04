Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta "Özgür Filistin'in Yanındayız" yürüyüşü düzenlendi

        Sinop'un Gerze ilçesinde Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 04.10.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta "Özgür Filistin'in Yanındayız" yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Cihannüma, Deniz Feneri Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Özgür Filistin'in Yanındayız" yürüyüşü, eski cezaevi önünden başlayıp festival alanında sona erdi.

        Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Gazze'ye selam, direnişe devam" ve "Özgür Filistin, özgür Gazze" sloganları attı. Festival alanında ise Kur'an-ı Kerim tilaveti, resim sergisi ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

        İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şube Başkanı Zeki Sağır, buradaki konuşmasında, Mescid-i Aksa'nın yeryüzünde Kabe'den sonra inşa edilen ikinci mescit olduğunu belirterek, Kudüs'ün üç semavi din içinde kutsal kabul edildiğini söyledi.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hastane, ibadethane ve sivilleri hedef alan saldırılarının insanlığı derinden yaraladığını vurgulayan Sağır, "Zulme karşı durmak en büyük cihaddır. Filistin'de yaşananlar insanlığın onurunu ilgilendiren bir meseledir." dedi.

        Program, Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş'ın yaptığı duayla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Sinop'un Gerze ilçesinde 3. Yaş Üniversitesi açılacak
        Sinop'un Gerze ilçesinde 3. Yaş Üniversitesi açılacak
        Sinop'ta kitap fuarı açıldı
        Sinop'ta kitap fuarı açıldı
        Türkeli'de öğrencilere yangın söndürme teknikleri eğitimi verildi
        Türkeli'de öğrencilere yangın söndürme teknikleri eğitimi verildi
        Erfelek'te kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Erfelek'te kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Sinop'ta otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta sahte altın operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Sinop'ta sahte altın operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı