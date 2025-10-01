Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Erfelek'te kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:39 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:39
        Erfelek'te kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce iş yerinde yapılan aramada, 30 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 3 bin makaron ele geçirildi.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

