Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta merkez ile 6 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi

        Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile 6 ilçede yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 23:44 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta merkez ile 6 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile 6 ilçede yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda Ayancık, Türkeli, Saraydüzü ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde ise kısmi olarak 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cimbom'a kupa morali!
        Cimbom'a kupa morali!
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Türkeli'de umre yolcuları dualarla uğurlandı
        Türkeli'de umre yolcuları dualarla uğurlandı
        Ayancık'ta Asayiş Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı
        Ayancık'ta Asayiş Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı
        ABD'den gelip Sinop'a yerleşen Craig Burns: "Türk yemekleri çok güzel ve ze...
        ABD'den gelip Sinop'a yerleşen Craig Burns: "Türk yemekleri çok güzel ve ze...
        Sinop'ta imara aykırı 106 yapı için geri sayım
        Sinop'ta imara aykırı 106 yapı için geri sayım
        Sinop'tan geçen yıl 164 milyon doların üzerinde su ürünleri ihraç edildi
        Sinop'tan geçen yıl 164 milyon doların üzerinde su ürünleri ihraç edildi
        Gerze'de Belediye Başkanı Belovacıklı basın mensuplarıyla buluştu
        Gerze'de Belediye Başkanı Belovacıklı basın mensuplarıyla buluştu