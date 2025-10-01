Sinop'ta otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan K.Ş. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü T.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.