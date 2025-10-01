Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:37 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        T.K. idaresindeki 34 NSP 20 plakalı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Daylı köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan K.Ş. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü T.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi

        Benzer Haberler

        Sinop'ta sahte altın operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Sinop'ta sahte altın operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hamsinin geleceği için 6 ülkeye ortak karar çağrısı
        Hamsinin geleceği için 6 ülkeye ortak karar çağrısı