        Sinop'un Gerze ilçesinde 3. Yaş Üniversitesi açılacak

        Sinop'un Gerze ilçesinde 3. Yaş Üniversitesi açılacak

        Sinop Üniversitesi tarafından yürütülecek 60 yaş üstü bireylere yönelik 3. Yaş Üniversitesi Projesi, Gerze Meslek Yüksekokulu'nda açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:30
        Sinop'un Gerze ilçesinde 3. Yaş Üniversitesi açılacak
        Sinop Üniversitesi tarafından yürütülecek 60 yaş üstü bireylere yönelik 3. Yaş Üniversitesi Projesi, Gerze Meslek Yüksekokulu'nda açılacak.

        Sinop Valiliği himayesinde yürütülen proje kapsamında kayıtlar 6-17 Ekim tarihlerinde yapılacak, dersler 27 Ekim'de başlayacak.

        3. Yaş Üniversitesi kapsamında afet ve acil durum farkındalığı, fotoğrafçılık, iletişim becerileri, masa tenisi, üretici yazarlık atölyesi, internet kullanımı, online alışveriş, e-Devlet hizmetleri, internet bankacılığı ile Sinop tarihi ve arkeolojisi alanlarında kurslar düzenlenecek.

        Gerze Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Karaoğlu, yaptığı açıklamada, 3. Yaş Üniversitesi'nin ilçede önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, "Amacımız 60 yaş üstü bireylerin öğrenmeye devam etmesini sağlamak ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkıda bulunmaktır. Uygulama, katılımcıların bilgi ve deneyimlerini yeni becerilerle zenginleştirmelerine olanak tanıyacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

