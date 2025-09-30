Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta sahte altın operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 21:47 Güncelleme: 30.09.2025 - 21:47
        Sinop'ta sahte altın operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Sinop'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte piyasaya sahte altın sürerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda yapılan saha çalışmaları sonucu Sinop'un Erfelek ilçesi ile Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonlarda piyasaya sahte altın süren 4 zanlı yakalandı.

        Zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 6 gram sahte altın, 40 bin 200 lira, 600 dolar, 3 ziynet eşyası ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

