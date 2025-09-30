Habertürk
Habertürk
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:12 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:12
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda kent merkezindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta ve içindeki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 84 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

