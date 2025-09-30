Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda kent merkezindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta ve içindeki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 84 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
