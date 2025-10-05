Sinop'un Türkeli ilçesinde 3. Yaş Üniversitesi açılacak

Sinop Valiliği himayesinde Sinop Üniversitesi tarafından yürütülen 3. Yaş Üniversitesi Projesi, bu yıl Türkeli Meslek Yüksekokulunda uygulanacak.

Altmış yaş üstü bireylere yönelik planlanan proje kapsamında kayıtlar 6-17 Ekim tarihleri arasında alınacak, dersler ise 27 Ekim’de başlayacak.

Proje kapsamında, bisiklet eğitimi, Sinop tarihi ve arkeolojisi, dini gündelikler ve Kur'an-ı Kerim, temel ilk yardım, psikolojik iyi oluş ve iletişim becerileri alanlarında kurslar açılacak.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Acar Yeşil, yaptığı açıklamada Türkiye'de ve özellikle Sinop'ta yaşlı nüfus oranının her geçen yıl arttığına işaret etti.

Bu durumun yaşlı bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak projeleri önemli hale getirdiğini belirten Yeşil, "3. Yaş Üniversitesi ile 60 yaş üstü vatandaşlarımızın hem öğrenmeye devam etmelerini hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Bu program sayesinde katılımcılarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan daha aktif bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.