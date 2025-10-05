Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ö. idaresindeki 57 DD 617 plakalı hafif ticari araç, Boyabat-Saraydüzü kara yolunun Kuzveren köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girerek durabildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
