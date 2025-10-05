Habertürk
        Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 01:36 Güncelleme: 05.10.2025 - 01:36
        Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Mehmet Ö. idaresindeki 57 DD 617 plakalı hafif ticari araç, Boyabat-Saraydüzü kara yolunun Kuzveren köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girerek durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

