        Sinop Haberleri

        Sinop'ta "Amatör Spor Haftası" açılış töreni yapıldı

        Sinop'ta, Amatör Spor Haftası'nın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:46 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:46
        Sinop'ta "Amatör Spor Haftası" açılış töreni yapıldı
        Sinop'ta, Amatör Spor Haftası’nın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

        Hükümet Meydan’ında gerçekleştirilen tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra sporcular ve öğrenciler, Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, burada yaptığı konuşmada, Sinop’ta sporun gelişmesindeki en büyük katkının amatör sporlar olduğunu vurguladı.

        Sporda başarının temelinde amatör ruhun yattığına dikkati çeken Kalyon, şöyle konuştu:

        “Bu haftada düzenlenecek tüm etkinliklerimizin amacının, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları sosyal hayata aktif şekilde katmak olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bu vesileyle, tüm amatör sporcularımıza, antrenörlerimize, kulüp yöneticilerimize ve sporun gelişmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Başarılarınız bizlere gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Amatör Spor Haftamızın ülkemize, ilimize ve tüm spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

        Kalyon'un konuşmasının ardından sporcular, farklı branşlarda gösteri yaptı.

        Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Arda Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

